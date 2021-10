Mais sete mortos e 499 novos casos. Internamentos sobem

O maior aumento de casos foi registado na faixa 20-29, com 81 novas infeções.

Por regiões, Lisboa continua a liderar nas notificações com 34,9% dos casos, seguem-se o Norte (32,1%), Centro (16,9%), Alentejo (7,8%), Algarve (6,8%), Madeira (1,2%) e Açores (0,4%).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, estão internadas 334 pessoas, mais 13 do que no sábdo, das quais em 55 cuidados intensivos.

Dados da Direção-Geral da Saúde revelam que Portugal registou mais 499 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus e sete mortes em 24 horas.

A pandemia fez pelo menos 4.843.739 mortos no mundo desde o surgimento da doença na China, no final de 2019, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse, com base em dados oficiais.

Mais de 237.462.210 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da pandemia.

A grande maioria dos infetados cura-se, mas uma parte ainda mal avaliada mantém os sintomas durante semanas, às vezes meses.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera mesmo, tendo em conta o aumento da mortalidade direta ou indiretamente relacionada com a Covid-19, que o balanço real da pandemia poderá ser duas a três vezes mais elevado do que o oficialmente registado.

Uma boa parte dos casos menos graves ou assintomáticos mantém-se, assim, por detetar, apesar da intensificação da testagem em muitos países.