“Um dia feliz”. Portugal atinge meta de 85% da população vacinada

A diretora-geral da Saúde anunciou que Portugal atingiu a meta de ter 85% da população com vacinação completa contra a Covid-19.

"Hoje é um dia feliz. Atingimos, de facto, a nossa meta de vacinar contra a Covid-19, com a vacinação completa, 85% da nossa população", disse à Lusa Graça Freitas, ressalvando que tal foi conseguido "dando uma oportunidade a todos, sem distinção de ninguém, de se poderem vacinar".

Considerando que a superação daquele objetivo é "um orgulho" para o país, a diretora-geral sublinhou, entre agradecimentos, que tal apenas foi conseguido com a colaboração da população, dos profissionais envolvidos na vacinação e da 'task-force'.

"A minha primeira palavra de agradecimento vai para estes cidadãos que exerceram o seu direito à proteção da saúde, mas também a sua corresponsabilidade pela saúde de todos", referiu.

Neste contexto, dedicou também uma palavra especial aos jovens. "Só conseguimos atingir 85% de toda a população com a vacinação completa também graças à vacinação dos jovens. Se não tivéssemos esta adesão, não teríamos conseguido. Os jovens estão a aderir bastante bem e continuamos a contar com eles. Temos a estrutura montada para os vacinar até completarem o seu esquema", precisou.

Os agradecimentos estenderam-se ainda aos profissionais de saúde, bombeiros, voluntários e entidades que participaram na vacinação, nomeadamente Ministério da Saúde e outros ministérios e autarquias, e à 'task-force' liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo "porque foi preciso um plano e concretizar esse plano para atingir estes resultados".

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.027 pessoas e foram contabilizados 1.074.109 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.