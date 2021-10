Marcelo diz que é preciso travar "ideia perigosa e inaceitável" de que os ricos escapam à Justiça

Marcelo Rebelo de Sousa avisa que é a confiança dos portugueses na democracia que está em causa.

“A gestão dos fundos europeus com lisura legal e ética pode e deve ser um bom barómetro nesse combate. Um menor sucesso, e por maioria de razão um insucesso, seria um fracasso da nossa democracia. Não o podemos tolerar e não o vamos tolerar.”

Na sua intervenção, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, garantiu o empenho do Ministério Público, com “absoluto rigor”, na luta contra a fraude com dinheiro público. No plano repressivo, mas também preventivo.

Lucília Gago lembra ainda que, só em 2020, quase mil milhões de euros foram aplicados de forma fraudulenta. São dados de Bruxelas e isto é apenas uma parte do valor.