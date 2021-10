Juiz Carlos Alexandre rejeita devolução das cauções a Luís Filipe Vieira e ao filho

O juiz Carlos Alexandre rejeitou os recursos apresentados pelo ex-presidente do Benfica e do filho, Luís Filipe Vieira e Tiago Vieira, que pediam a devolução das cauções apresentadas. A notícia é avançada por vários meios de comunicação social, esta sexta-feira.

Os advogados da família Vieira irão reclamar para o presidente da Relação de Lisboa. Os recursos, segundo o juíz, foram apresentados fora de prazo razão pela qual não foram admitidos.

Em causa estão entendimentos diferentes do prazo. Os advogados Magalhães e Silva e Tiago Rodrigues Bastos terão considerado que com as férias judiciais o prazo de recurso para a Relação de Lisboa fora interrompido, mas para o Ministério Público esse entendimento não faz qualquer sentido.

Entenderam que a partir do momento que Luís Filipe Vieira deixou de estar em prisão preventiva, o processo deixou de ser urgente pelo que a contagem do prazo.



O juiz tinha determinado uma caução no valor de três milhões de euros para o ex-presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira entregou a hipoteca de dois imóveis no Dafundo, no valor de 1,4 milhões cada e, ainda, um depósito-caução de 240 mil euros. Já Tiago Vieira, tinha entregado a penhora de um imóvel de 600 mil euros.