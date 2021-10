Incidência volta a descer em dia com mais oito mortos e 841 novos casos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 841 novas infeções por Covid-19. De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, a incidência volta a recuar. A nível nacional recuou de 90,5 casos por 100 mil habitantes para 86,5. Já o valor do R(t) registou nova ligeira subida de 0,91 para 0,92.

O número de casos ativos voltou a subir acima dos 30 mil (30.054, mais 136 do que ontem), mas o número de internados recuou. Há agora 332 pessoas internadas com Covid, menos 21 do que ontem, das quais 52 em cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera o número de novas infeções com 282 casos, seguida da região Norte com 215 e o Centro com 110. O Algarve regista 84 novas infeções, o Alentejo 76, os Açores 654 e a Madeira 10.

Desde o início da pandemia, Portugal ja registou 1.074.109 casos da doença, dos quais 18.027 acabaram por morrer e 1.028.028 conseguiram recuperar.