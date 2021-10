Covid-19. Portugal com taxa de vacinação "na ordem dos 85%”

Veja também:

Portugal atingiu uma taxa de vacinação contra a Covid-19 "na ordem dos 85%”, disse esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde. As autoridades de saúde vão divulgar, esta sexta-feira, uma norma sobre a terceira dose, avança Graça Freitas.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas salienta que, com o passar do tempo, os anticorpos garantidos pela vacina vão decaindo.

Nesse sentido, Graça Freitas explica que é por isso que já está a ser ministrada uma dose adicional aos imunodeprimidos e que a terceira dose vai avançar na próxima semana para pessoas com mais de 65 anos.

"Vamos iniciar a terceira dose ou dose de reforço a pessoas com 65 ou mais anos, com prioridade para as pessoas com mais de 80 anos e utentes de lares e rede de cuidados continuados", adiantou a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas espera que, dentro em breve, a Organização Mundial da Saúde (OMS) dê luz verde à toma simultânea das vacinas para a gripe sazonal e para a Covid.

A vacinação contra a gripe sazonal começou a 27 de setembro, nos lares de idosos. Até ao momento, foram vacinadas cerca de 130 mil pessoas, 63 mil com pessoas com 80 ou mais anos de idade.

Portugal garantiu três milhões de vacinas para a gripe sazonal, mas "estas vacinas destinam-se às pessoas que mais necessitam, não é para os 10 milhões", sublinha Graça Freitas.

[em atualização]