A ideia de que os ricos fogem à justiça "não é perceção, é realidade", alerta Mouraz Lopes

O Juiz Conselheiro José Mouraz Lopes considera que a ideia de que os mais ricos conseguem escapar à justiça "começa a não ser apenas uma perceção", mas sim "uma realidade".

Sem se referir diretamente à fuga de João Rendeiro, o magistrado, que foi diretor da Polícia Judiciária e do GRECO - Grupo de Estados contra a Corrupção - alerta na Renascença para o risco de contaminação da opinião pública que casos como este podem suscitar.

No entanto, para este especialista com várias obras publicadas sobre o fenómeno da corrupção, a fuga de Rendeiro é um entre "dois ou três casos concretos, que são simbólicos" em que alguém, "em virtude da sua capacidade financeira, consegue contornar o sistema através da utilização do próprio sistema para que ele não seja eficaz. Isso parece-me óbvio".