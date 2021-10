Surto de Covid-19 em residência de apoio a deficientes em Elvas. Há 22 infetados

Veja também:

Um surto de Covid-19, no lar residencial da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Elvas (Portalegre), regista 22 infetados, entre utentes e funcionários, disse à agência Lusa fonte da instituição, esta quinta-feira.

De acordo com o presidente da APPACDM de Elvas, Luis Mendes, estão infetados "16 utentes e seis colaboradores".

O surto foi detetado "há cerca de dois dias", quando dois utentes apresentaram "pequenos sintomas" de febre.

"De prevenção e como temos serviço de enfermagem, fizemos uns testes rápidos", tendo os utentes tido resultado positivo, após o qual a situação foi comunicada ao delegado de saúde, relatou.

Luís Mendes acrescentou ainda que, nesse dia, foram testadas "54 pessoas", entre utentes e funcionários da instituição.

"Quase toda a gente [utentes e funcionários infetados] está assintomática, não há febres, há algumas faltas de paladar e olfato", mas, "por enquanto, não é nada alarmante", argumentou.

Segundo o responsável, mantém-se a vigilância e os utentes que tiveram testes negativos "estão isolados dos positivos".

A instituição está "a trabalhar com o máximo de cuidado, como sempre" fez, disse.

