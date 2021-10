Hospital de Setúbal: 87 diretores demitem-se pois "situação dos recursos humanos é crítica"

Oitenta e sete médicos com funções de direção apresentaram a demissão no Hospital de Setúbal, confirmou esta quarta-feira à Renascença o bastonário da Ordem dos Médicos.

"São médicos com funções de direção no hospital, a saber, diretores de serviço, diretores de departamento e diretores do serviço de urgência", revelou.

Em causa está aquilo que o diretor clínico daquela unidade diz ser a falta generalizada de condições de trabalho, desde a falta de espaços físicos proporcionais às necessidades de resposta do hospital à falta de equipamentos em várias unidades.

No entanto, Miguel Guimarães assinala que "a questão dos recursos humanos é crítica, porque está a levar a que as pessoas façam cada vez mais urgências, está a levar a que o hospital, cada vez mais, contrate serviços médicos através de empresas, mas estes médicos e estas empresas prestadoras de serviços nem sempre estão disponíveis para as necessidades que o hospital tem" em serviços como a urgência, a obstetrícia, a pediatria e a unidade de AVC.

Um grito de alerta

A demissão do diretor clínico do Hospital de Setúbal surgiu na semana passada e, a esta, juntaram-se outras 86, em protesto contra um quadro "desesperante", segundo relatam os clínicos.