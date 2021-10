Greve nos comboios com efeitos já na noite desta quinta-feira

Na quarta-feira realizou-se uma reunião entre sindicatos e Governo que terminou sem um entendimento quanto às reivindicações dos trabalhadores.

Além de "medidas concretas de aumento de salário para todos os trabalhadores", a Fectrans reivindica um plano para "admissão de trabalhadores para substituírem os que faltam e os que são necessários para se conseguir fazer o aumento da oferta", medidas para a "harmonização das regras de trabalho na CP e na IP" e "uma calendarização para a negociação da revisão da contratação colectiva".

Em comunicado, a CP informa que a paralisação de amanhã terá serviços mínimos, prevendo que possam existir perturbações na circulação.

“Informamos que por motivo de greve prevêem-se perturbações significativas a nível nacional em todos os serviços, no dia 8 de outubro de 2021, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período de greve, a 7 e 9 de outubro”, pode ler-se no comunicado publicado no site da CP.

A CP prevê a realização dos seguintes comboios: Alfa Pendular e Intercidades, Regionais e InterRegionais, Comboios Urbanos de Lisboa, Comboios Urbanos do Porto e Comboios Urbanos de Coimbra.

Já no caso de transbordos rodoviários previstos por motivo de obras, “no período de greve realizam-se apenas aqueles que substituem comboios constantes das listagens dos serviços mínimos”, informa.