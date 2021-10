Greve nos comboios com efeitos já esta noite

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) convocou para sexta-feira uma greve de trabalhadores da Comboios de Portugal (CP) e da Insfraestruturas de Portugal (IP), mas os efeitos são sentidos já esta noite.

A CP informa que a paralisação terá serviços mínimos. “Informamos que por motivo de greve prevêem-se perturbações significativas a nível nacional em todos os serviços, no dia 8 de outubro de 2021, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período de greve, a 7 e 9 de outubro”, pode ler-se no comunicado publicado no site da CP.

A CP prevê a realização dos seguintes comboios: Alfa Pendular e Intercidades, Regionais e InterRegionais, Comboios Urbanos de Lisboa, Comboios Urbanos do Porto e Comboios Urbanos de Coimbra.

Já no caso de transbordos rodoviários previstos por motivo de obras, “no período de greve realizam-se apenas aqueles que substituem comboios constantes das listagens dos serviços mínimos”, informa.

Aos clientes que “já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos”, refere.