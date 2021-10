Educadores de Serralves questionam Costa. "Vai continuar a financiar instituições" que não cumprem lei laboral?

Numa carta aberta dirigida a António Costa, os "arte educadores" de Serralves questionam se o Governo "vai continuar a financiar instituições sem exigir o cumprimento das leis laborais".

Os educadores do Serviço Educativo e Artes da Fundação de Serralves acusam a Administração da Fundação de tentar silenciar os trabalhadores, “recusando o diálogo, bem como as orientações oficiais da Autoridade para as Condições do Trabalho [ACT], que acabaria por identificar 21 falsos recibos verdes”. Instam, ainda, o primeiro-ministro a não aderir ao silêncio “por conivência”.

A carta surge na véspera da presença do primeiro-ministro na inauguração da exposição "Joan Miró: Signos e Figuração", na renovada Casa de Serralves, pelas 18h30 desta sexta-feira. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, o autarca portuense Rui Moreira, e a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, também vão estar no evento.

"Teríamos muito gosto em proporcionar-lhe uma visita orientada, devidamente informada - fruto de vários anos de experiência, investigação e estudo. Infelizmente, a equipa de arte educadores da Fundação de Serralves foi afastada das suas funções, e há mais de um ano que à esmagadora maioria dos seus elementos não é atribuído qualquer trabalho”, lê-se.