Resíduos de equipamentos eletrónicos chegarão para 7.500 torres Eiffel em 2030

O Governo reconhece “dificuldade em cumprir” as metas para a recolha e valorização de resíduos de equipamentos eletrónicos.

De acordo com a secretária de Estado do Ambiente, este cenário justifica-se com o aumento do consumo de produtos como, por exemplo, os telemóveis de última geração.

Inês Santos Costa nota que, “em 10 anos passámos de vender 120 milhões/ano de smartphones no mundo, para 1.500 milhões” e que, por isso, “não admira que o fluxo de REEE [Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos] seja um dos que mais cresce”.

Em outubro de 2020, um estudo da consultora Qdata para a ERP Portugal – Associação gestora de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, revelava que um terço da população portuguesa (33,8%) continua a não reciclar os REEE, mas que a maior parte (66,2%) dizem reciclar os seus equipamentos quando avariam e 52,7% entregam-nos numa loja de eletrodomésticos.

Perante estes dados, a secretária de Estado do Ambiente reconhece “desafios e oportunidades” neste circuito. Por um lado, está em causa o tratamento dado aos componentes perigosos e, por outro lado, a valorização de metais preciosos presentes em muitos destes produtos.

“Mas são metas que países como Portugal têm dificuldade em cumprir”, diz Inês Santos Costa.

7.500 torres Eiffel de resíduos em 2030

As entidades gestoras de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) Eletrão, ERP Portugal e E-Cycle juntaram-se à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) numa campanha para mostrar aos portugueses o destino certo para os aparelhos elétricos e eletrónicos que já não funcionam.

A ação “Reciclar no sentido certo” pretende ajudar os cidadãos a perceberem onde colocar os equipamentos elétricos e eletrónicos que já não podem ser reparados e que atingiram o seu fim de vida, e vai alertar para a importância do seu comportamento no processo de reciclagem.