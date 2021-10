"Ingerência direta". Bastonários acusam PS de pôr em causa independência das ordens profissionais

As ordens profissionais contestam a intenção do Partido Socialista (PS) de avançar com alterações à lei-quadro destas organizações.

O bastonário da Ordem dos Advogados fala de um ataque que visa o controlo destes organismos e que “é dever das ordens pronunciar-se no sentido de uma total reprovação deste projeto de diploma”.

Para Luís Menezes Leitão, além de os bastonários não terem sido “ouvidos previamente”, esta proposta de diploma do PS é “completamente inexequível” e tem o intuito de “controlar as entidades independentes que ainda existem no âmbito do nosso país”.