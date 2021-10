Ferreira do Alentejo. Surto de Covid-19 em lar 29 casos

O lar da Fundação de São Barnabé, em Ferreira do Alentejo, tem um surto de Covid-19 com 29 idosos infetados. Os utentes estão confinados nas instalações da instituição.

A informação foi avançada por Luís Pita Ameixa, presidente da Câmara de Municipal, num vídeo transmitido na página de Facebook do município.



“Falei com o presidente da Fundação que me garantiu que a situação está controlada e todos os utentes infetados, além de isolados dos restantes, estão assintomáticos. Toda a população do lar já tem a vacinação completa”, acrescentou o autarca.



Segundo Luís Ameixa, o concelho tem um total de 62 casos ativos registados nos últimos 14 dias, o que lhe “dá uma classificação de risco muito elevado”.



O relatório da vacinação avança ainda que 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos com mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.

Portugal já recebeu mais de 20,2 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas mais de 16 milhões de doses.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.004 pessoas e foram contabilizados 1.072.037 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.