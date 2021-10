Furto e roubo. Cinco pessoas condenadas a penas entre 6 e 20 anos de prisão

O Tribunal de Loures condenou cinco pessoas a penas de prisão efetivas entre os seis e os 20 anos pelos crimes de furto e roubo a residências e na via pública em todo o país, foi divulgado nesta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que se trata de quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, que estavam indiciados pela prática de 42 crimes de furto em estabelecimento, furto em residência e roubo a pessoas na via pública, em diversos pontos do país, "com especial perversidade e violência".

As cinco pessoas tinham sido detidas em março de 2020, no âmbito da "Operação Tenaz", que deu cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária na Área Metropolitana de Lisboa, mais concretamente nos concelhos de Loures e de Sintra.

Na altura foram apreendidas três viaturas e diversos tipos de objetos, nomeadamente peças em ouro, relógios de várias marcas, ferramentas, cartuchos e munições.

Presentes ao Tribunal de Loures, os cinco arguidos viriam a ser condenados com penas de prisão efetivas, entre os seis e os 20 anos.

Detido suspeito por crimes no centro de Lisboa

As autoridades também detiveram na Área Metropolitana de Lisboa um homem de 35 anos suspeito da prática de quatro crimes de furto qualificado, de três crimes de furto simples e de um crime de roubo, tendo este ficado em prisão preventiva.

"Através das ferramentas de análise criminal foi detetado um pico de crimes contra o património, no centro da cidade de Lisboa, e, após identificação do autor e da sua forma de atuação, uma rápida investigação, com cerca de três meses, carreou indícios suficientes para permitir a emissão de mandado de detenção, por parte da autoridade judiciária", refere o Cometlis.

As autoridades estimam que a atividade criminal do homem, que tendencialmente furtava estabelecimentos e residências e já com "um amplo histórico no quadro dos crimes contra a propriedade", tenha provocado prejuízos às vítimas na ordem dos 3.000 euros e danos superiores a 1.000 euros.