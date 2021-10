Marcelo e Costa dão os parabéns à seleção nacional de futsal

No Twitter, o primeiro-ministro escreveu: “Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF, por mais um grande feito para o desporto nacional.”

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já felicitaram a Seleção Nacional de Futsal que se sagrou campeã do mundo no campeonato que se realizou na Lituânia.

Por sua vez, o Presidente da República emitiu uma nota oficial.

“Uma modalidade em afirmação, uma seleção em crescimento e evolução, alcança o título de campeã do mundo. Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República”, lê-se na nota emitida pela Presidência da República.

A comitiva portuguesa que participou no Campeonato do Mundo FIFA de Futsal 2021 será recebida no Palácio de Belém amanhã, dia 4 de outubro, pelas 15h00.