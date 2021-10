Futsal. Ferro Rodrigues destaca excelência da seleção que consagrou desporto nacional

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enalteceu a excelência da Seleção Nacional de Futsal, que se sagrou este domingo campeã do mundo, consagrando assim o desporto nacional e as cores de Portugal.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se hoje pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia. .

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito a Seleção Nacional de Futsal que hoje se sagrou, pela primeira vez, campeã do mundo no Campeonato Mundial de Futsal, que decorreu na Lituânia, entre 12 de setembro e 03 de outubro de 2021", pode ler-se numa mensagem de felicitação de Ferro Rodrigues a que a agência Lusa teve acesso.

Na perspetiva do presidente da Assembleia da República, "a seleção nacional junta, assim, o título de Campeão Mundial ao de Campeão Europa, título alcançado em 2018, confirmado a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal".

Portugal chegou a deter uma vantagem de dois golos, graças ao "bis" de Pany Varela, aos 15 e 28 minutos, mas a seleção sul-americana, que defendia o título mundial conquistado em 2016, na Colômbia, reduziu por Claudino, aos 28, e manteve a incerteza até ao fim.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.