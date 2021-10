Boletim DGS. Mais sete mortes e 449 novos casos de Covid-19

Veja também:

O boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS) regista sete mortes em resultado de Covid-19 e 449 novos casos de infeção.

As mortes ocorreram nas regiões Norte (2), Centro (1), Lisboa (3), e Algarve (1).



Os dados das últimas 24 horas evidenciam um ligeiro aumento nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos: estão internadas 342 pessoas, mais cinco do que no sábado, das quais 69 em cuidados intensivos, mais quatro do que há 24 horas.