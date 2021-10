Mais de 79 mil portugueses já foram vacinados contra a gripe

Desde a última segunda-feira, quando arrancou, em Portugal, a vacinação contra a gripe, já foram inoculadas 79.045 vacinas, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS), em comunicado.

Nesta primeira fase, foram distribuídas mais de 320 mil doses da vacina da gripe em todo o território nacional. O processo de vacinação começou com os utentes e profissionais dos Estabelecimentos Residenciais para Idosos (ERPI) e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e instituições similares, e com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A vacinação destes grupos, bem como das grávidas, deverá decorrer durante as próximas semanas.

Segundo a DGS, à medida que o primeiro grupo for vacinado, a vacinação contra a Gripe "irá estender-se, gradualmente, a outros grupos, incluindo os utentes com idade igual ou superior a 65 anos e as pessoas com doenças elegíveis para vacinação no âmbito do SNS", a partir da segunda fase.

A vacinação deste segundo grupo contra a gripe irá ocorrer paralelamente com o processo de vacinação contra a COVID-19, que ainda está em curso, nos Centros de Vacinação COVID.