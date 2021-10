"Casa Aberta". Cidadãos satisfeitos em Braga, descontentamento em Lisboa

Na loja do cidadão em Braga, a espera, na manhã deste sábado, fez-se sem grande demora para quem quis renovar ou levantar o cartão de cidadão ou o passaporte.

À Renascença, vários utilizadores da Loja do Cidadão mostraram-se satisfeitos com o serviço, em Braga.



O balcão de atendimento é um dos nove que estão este sábado em regime de “Casa Aberta” e com horário alargado.

A medida está a ser aplicada em Lojas do Cidadão na área de Lisboa - Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas –, na área do Porto - Porto e Vila Nova de Gaia –, em Coimbra, Braga e Faro. As Lojas do Cidadão com modalidade Casa Aberta passam a estar abertas nos próximos sábados, entre as 09h00 e as 22h00, até 20 de novembro.