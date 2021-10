Testagem preventiva evitou 900 surtos em lares de idosos

A política de testagem preventiva permitiu evitar cerca de 900 surtos em lares de idosos, explica a ministra do Trabalho e Solidariedade Social.

De visita a um lar na margem sul do Tejo, para assinalar o Dia Internacional do Idoso, Ana Mendes Godinho explicou que a aposta continua a passar pelos testes regulares a funcionários.

“Vamos retomar o programa de testagem preventiva dos funcionários para procurar prevenir surtos. No último mês e meio foram feitos 430 mil testes em trabalhadores o que nos terá permitido evitar cerca de 900 surtos”, disse, em declarações à RTP.

Numa altura em que o resto do país entra na terceira fase de desconfinamento, as máscaras continuam a ser obrigatórias nos lares. A ministra assegura, todavia, que a DGS está neste momento a reavaliar as normas que se aplicam a esses espaços.