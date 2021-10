SEF deve ao Serviço Jesuíta aos Refugiados e não responde desde 2020

Não é apenas o Alto Comissariado para as Migrações que aguarda pelas transferências financeiras do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Também o Serviço Jesuíta aos Refugiados está a aguardar – há longos meses – que o SEF transfira as verbas previstas em dois protocolos.

Segundo André Costa Jorge, diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados, desde 2020 que o SEF não responde a emails nem a pedidos de reunião.

“O que podemos dizer, e já informámos o senhor ministro, é que no que diz respeito à comparticipação pública nacional relativo à construção e às obras num centro de acolhimento de refugiados, estamos desde janeiro a aguardar por parte do SEF a assinatura do protocolo e a transferência de verbas e também relativo à nossa presença no Centro de Detenção, no Porto, a Unidade Habitacional de Santo António, nós estamos também a aguardar que o SEF faça as transferências das tranches relativas ao protocolo. Este ano de 2001 ainda não foi saldado qualquer montante”, diz André Costa Jorge, à Renascença.

Em causa, explica, estão comparticipações em obras, custos de funcionamento e ordenados.

“Num caso estamos a falar de valores referentes a um projeto de adaptação de um centro de acolhimento para um centro de acolhimento de refugiados, de cerca de um milhão e meio de euros, portanto a comparticipação pública nacional são cerca de 300 mil euros, pouco mais, e estamos à espera que o SEF faça as transferências. No caso do Centro de Detenção, da nossa presença, que está prevista no protocolo, diz respeito a custos de funcionamento e aos salários relativos ao técnico social que está presente nesse espaço e que ainda não foram saldados.”

"Pedimos reuniões, mas não fomos atendidos"



André Costa Jorge explica ainda que a Administração Interna tem sido muito prestável, mas que do lado do SEF não tem chegado nada para além de silêncio.