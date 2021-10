A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou este ano mais cerca de 250 idosos em situação de risco em comparação com o ano passado.

O balanço da Operação “Solidariedade Não tem Idade” dá ainda conta que nos últimos dois meses, em cerca de 8 mil contactos, foram identificados mais de 1.200 idosos em situações como isolamento social, autonomia reduzida e maus-tratos.

Só em casos de maus-tratos ou violência doméstica foram sinalizados 124 idosos.

Em comunicado, a PSP concretiza que durante a operação fez 8.033 contactos individuais, mais 1.747 do que no ano anterior, tendo sinalizado 1.244 idosos que se encontravam em situação de risco, mais 253 do que no ano transato.

Dos 1.244 idosos sinalizados, especifica a PSP, 386 foram devido a isolamento geográfico e/ou social, 569 devido a vulnerabilidades relativas à sua autonomia reduzida, 124 por serem vítimas de violência/crime e 174 por outras causas.

A operação “Solidariedade Não Tem Idade” é realizada pela PSP desde 2012 através dos polícias afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima anualmente e a nível nacional e está especialmente direcionada para os cidadãos seniores, maiores de 65 anos.

A ação tem como principal objetivo a “deteção tão precoce quanto possível de casos de fragilidade social entre a população idosa”.

Anualmente a PSP desenvolve também o projeto "Estou Aqui Adultos", iniciado em 2015 com a Fundação Altice, para pessoas com potencial de perturbação da referenciação espácio temporal.

No âmbito deste projeto, a PSP informa que “durante este ano foram já pedidas e ativadas 1.245 pulseiras que, considerando que cada adesão tem a validade de dois anos, totaliza neste momento 3.218 adesões ativas”.

Em comunicado, a PSP assinala ainda que no decorrer de 2021 foi possível promover o reencontro de oito idosos com as respetivas famílias, através do "Estou Aqui Adultos", a grande maioria na faixa etária entre os 70 e os 89 anos.

Esta sexta-feira assinala-se o Dia Internacional do Idoso, instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de alertar a sociedade para a necessidade de proteger e cuidar da população mais envelhecida.

“Neste Dia do Idoso, a PSP apela a que toda a sociedade apoie ativa e diariamente todos os cidadãos seniores, nomeadamente sinalizando situações de risco e vulnerabilidade também através do email proximidade@psp.pt”, conclui a força de segurança.