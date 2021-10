Há 150 mil cartões do cidadão para entregar. Casa Aberta começa já no sábado

“Haverá cerca de 150 mil cartões de cidadão por entregar”, admite a ministra Alexandra Leitão, em entrevista à Renascença, a propósito da iniciativa Casa Aberta em Lojas do Cidadão, que começa no sábado, dia 2.

Os cidadãos que precisem de renovar ou levantar o cartão de cidadão ou o passaporte

podem fazê-lo nos próximos oito sábados – entre 2 de outubro e 20 de novembro – em horário alargado numa destas Lojas: Laranjeiras, Saldanha, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro.

Estão ainda disponíveis os balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado (IRN), no Campus da Justiça, Parque das Nações (Lisboa).

Todos estes espaços vão funcionar entre as 9h00 e as 22h00, o que, segundo a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, “vai permitir escoar o acumulado quer de cartões de cidadão e passaportes para levantar, quer o acumulado de emissões de passaportes que não foram feitos durante a pandemia” por causa do encerramento das Lojas do Cidadão.

Atendimento só com senha

O atendimento presencial é feito mediante a atribuição de senhas digitais ou tiradas no local.

“A pessoa seleciona Loja das Laranjeiras, por hipótese, e tira uma senha digital que terá um número. Com essa senha digital, a pessoa deve fazer o envio de um sms para o número 3838, para que, quando faltar 'x' senhas para a vez dela, a pessoa seja avisada para se dirigir à loja”, explica Alexandra Leitão.

De acordo com a ministra, as senhas digitais “podem ser obtidas através do site Mapa do Cidadão, durante o horário de funcionamento dos balcões”. Em alternativa, existe um dispensador de senhas no local.