Covid-19 por concelho. Alcoutim e Barrancos lideram risco de infeção

O concelho de Alcoutim, no distrito de Faro, apresenta a maior taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 a nível nacional. De acordo com a mais recente atualização da Direção-Geral da Saúde (DGS), o município regista 1.252 casos por 100 mil habitantes.

Em segundo lugar aparece Barrancos, com uma incidência cumulativa de 801 casos de Covid nos últimos 14 dias.

Na lista de municípios em risco elevado, com uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes, estão Nazaré, na região Centro, Arganil, Serpa, Beja, Ferreira do Alentejo, Cuba e Grândola, no Alentejo.

Porto e Lisboa juntam-se aos cerca de 75% de concelhos que resgistam um decréscimo de casos de Covid-19. No total, são 190 os municípios com redução de incidência de infeção por SARS-CoV-2, entre os dias 16 e 29 de setembro.

Com uma incidência cumulativa igual a zero estão 32 concelhos. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.