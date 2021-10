Covid-19. Intensidade da pandemia passa de "moderada" a "reduzida"

A intensidade da pandemia da Covid-19 em Portugal passou de moderada a reduzida, o que se reflete na diminuição da pressão sobre os serviços de saúde e da mortalidade associada à doença, segundo dados das autoridades de saúde, divulgados esta sexta-feira,

Segundo a análise de risco semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a incidência de infeções por Covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, está agora nos 98 casos, com tendência decrescente a nível nacional.



Já o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus apresenta um valor inferior a 1, indicando também uma tendência decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional - 0,89 - e em todas as regiões.

No grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 73 casos, igualmente com tendência decrescente a nível nacional.

O número de internados por Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência decrescente, correspondendo a 27%, ficando ligeiramente abaixo dos 29% da semana passada.

Nos últimos sete dias, 93% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação e, no mesmo período, foram rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 83% dos casos.

A variante Delta continua a ser a variante dominante, com uma frequência relativa de 100% dos casos avaliados