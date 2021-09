Centro Português de Fundações diz que falta dar passo decisivo para libertação das fundações

A presidente do Centro Português de Fundações (CPF) disse hoje que "falta ainda dar o passo decisivo da libertação das fundações", em Portugal, considerando ainda existirem "obstáculos" na nova Lei-Quadro, que deve garantir condições para doadores privados criarem fundações.

"A lei deve promover as condições para que doadores privados possam instituir fundações, removendo os obstáculos que ainda subsistem após a revisão da Lei-Quadro das fundações, designadamente a necessidade do seu reconhecimento pelo Governo", alertou à Lusa Maria do Céu Ramos.

De acordo com a dirigente, através de uma fundação "assegura-se a transformação do valor económico privado em valor social para toda a comunidade, criam-se experiências de aprendizagem e fruição no campo da arte e da cultura, criam-se estímulos para o crescimento individual e a participação na vida coletiva".

No entanto, Maria do Céu Ramos atentou que ainda falta "dar o passo decisivo da libertação das fundações pelo Estado, apesar de alguns passos claramente positivos da nova Lei-Quadro.

O CPF assinala o Dia Europeu das Fundações e Doadores esta sexta-feira, com uma homenagem a todos os fundadores que "deixaram um legado de valores, de solidariedade e de futuro".

"A filantropia é o gesto de partilhar a riqueza pessoal conferindo-lhe utilidade social e instituir uma fundação é conferir a esse gesto um sentido e alcance de futuro", acrescentou.

Comemorado em toda a Europa pelo Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE), a que pertence o CPF, o Dia Europeu das Fundações e Doadores serve para "dar a conhecer ao público o impacto social das fundações a nível europeu". Desenvolvem programas e albergam vários eventos e atividades.

"A estabilidade institucional de que as fundações gozam, a sua independência política, a sua autossustentabilidade económica, conferem-lhes a capacidade de atuar a longo prazo, assumir riscos e inovar, tornando-se atores sociais de alto valor acrescentado para a sociedade", sustentou Maria do Céu Ramos.

Recentemente, o CPF publicou um estudo sobre o impacto social das fundações, chegando à conclusão que "ainda persiste alguma falta de conhecimento sobre a atividade das fundações portuguesas e sobre o contributo e impacto destas entidades na sociedade e na economia, que é verificável através da sua atividade junto das comunidades e das pessoas".