Trabalhadores da Saint-Gobain querem novas reuniões com o Governo

Os trabalhadores da Saint-Gobain de Santa Iria da Azoia, Loures, decidiram esta quinta-feira pedir novas reuniões ao Governo, para discutir alternativas concretas ao despedimento coletivo em curso na fábrica de vidro, antes que este seja consumado.

"No plenário de hoje, que foi muito participado, os trabalhadores decidiram que, apesar do encerramento das negociações pela empresa, continuam disponíveis para continuar a lutar pelos seus empregos e, por isso, deve-se insistir junto do Governo para ver quais as propostas concretas para encontrar alternativas ao despedimento", disse à agência Lusa Fátima Messias, coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM).

A negociação do despedimento coletivo da Saint-Gobain de Santa Iria da Azoia terminou na terça-feira sem acordo entre as partes, mas os trabalhadores viram a sua compensação majorada e alguns benefícios sociais prorrogados.

"Todos temos a noção que os próximos dias serão cruciais para desenvolver novas ações de pressão, antes que a empresa formalize o despedimento", afirmou a sindicalista.

Os representantes dos trabalhadores da Saint-Gobain reuniram-se na segunda-feira, no Ministério do Trabalho, com os secretários de Estado do Emprego e Adjunto do ministro da Economia para tentar que o Governo tomasse medidas antes de a empresa formalizar o despedimento coletivo.

No sábado, os trabalhadores manifestaram-se junto à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa, para pedir a sua intervenção.

No plenário desta quinta-feira foi decidido pedir nova reunião aos dois ministérios, para saber se, entretanto, encontraram algumas "alternativas concretas" ao encerramento da fábrica e ao despedimento coletivo.

"Pretendemos também apresentar ao Governo propostas para aproveitar as potencialidades das instalações e dos equipamentos da fábrica de Santa Iria, aproveitando o conhecimento e experiência destes trabalhadores", explicou Fátima Messias.