Se bebeu não conduza. Campanha "Taxa Zero ao Volante" arranca sexta-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na sexta-feira a campanha "Taxa Zero ao Volante", que pretende alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Em comunicado conjunto, as três entidades recordam que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e que três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l, valor já considerado crime.

"Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente, ao nível cognitivo, ao nível do processamento de informação, da capacidade de reagir e da descoordenação motora", alertam.

Além disso, insistem, "diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel".

"Esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários", acrescenta a nota.

As autoridades frisam ainda que a condução sob a influência do álcool é um risco para todos, lembrando que uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l duplica o risco de sofrer um acidente grave ou mortal.

A campanha "Taxa Zero ao Volante", que vai decorrer até dia 05 de outubro, integrará ações de sensibilização da ANSR, operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas portagens de Alverca (dia 01), na Maia (dia 03), junto à cadeia da Relação, no Porto (dia 04) e na Arrifana (dia 05).

Segundo o mais recente relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre janeiro e julho foram registados 14.664 acidentes com vítimas em Portugal continental, de que resultaram 185 vítimas mortais, 1.044 feridos graves e 16.973 feridos ligeiros.

O documento diz ainda que nos primeiros sete meses do ano foram fiscalizados 65,2 milhões de veículos e que, nestas fiscalizações, foram detetadas 648,2 mil infrações (menos 12,6%), mais de metade (58,1%) das quais referentes a excesso de velocidade.

O relatório da ANSR sublinha uma diminuição nalgumas tipologias de infrações, realçando a queda de 21,5% nas relativas ao excesso de velocidade e de 13,4% nas transgressões por consumo de álcool acima do limite legal. No sentido oposto, mais do que duplicaram (+102%) as infrações pela ausência de inspeção periódica obrigatória.