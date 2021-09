Operação “Censos Sénior 2021” vai identificar idosos em risco

Arranca esta sexta-feira a operação “Censos Sénior 2021”, levada a cabo pela GNR. A ação vai percorrer todo o país, até ao fim do próximo mês, e visa identificar novas situações de isolamento na terceira idade.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, a operação visa também “reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de os idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, bem como na identificação dos cuidadores informais e sua sensibilização”.

“A Guarda Nacional Republicana e o Instituto da Segurança Social I.P. estabeleceram um protocolo de colaboração com vista à promoção e divulgação do Estatuto do Cuidador Informal, situação que será sensibilizada ao longo desta campanha”, acrescenta o comunicado.

A campanha “Censos Sénior” realizou-se pela primeira vez em 2011, tendo sido, na altura, identificados 15.596 idosos, número que cresceu no ano passado para 42.439.

O distrito de Vila Real liderou a tabela, com 5.065 idosos a viver sozinhos ou isolados, seguido da Guarda (4.585), Viseu (3.402), Beja (3.403), Faro (3.313), Bragança (3.285) e Portalegre (3.104).

Lisboa, com 767 sinalizados, e Porto, com 857, foram os distritos do país em que os militares registaram menos idosos em situação de vulnerabilidade.

Nos restantes distritos, apenas em Évora (2.654) e Santarém (2.035) foram sinalizadas mais de duas mil situações, seguindo-se Castelo Branco (1.842), Setúbal (1.734), Braga (1.543), Aveiro (1.383), Coimbra (1.334), Viana do Castelo (1.043) e Leiria, com 1.090.