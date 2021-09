Ministra da Justiça. Fuga de Rendeiro "gera grande desconforto"

A fuga do ex-banqueiro João Rendeiro “gera um grande desconforto social e entre os agentes da justiça”, disse esta quinta-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, no final do Conselho de Ministros.

Francisca Van Dunem disse, em conferência de imprensa, que é preciso “pensar na lei” para evitar situações semelhantes, mas não em função de um caso em concreto.

A ministra diz que não se pode legislatar à luz de epifenómenos, mas lembra que o Governo remeteu para o Parlamento propostas concretas no âmbito da estratégia nacional anti-corrupção.

Questionada pelos jornalistas, a ministra começou por admitir que a fuga de João Rendeiro, “seguramente, é um resultado que gera grande desconforto social e entre os agentes da justiça”.

O sistema judicial “tem mecanismos que vão permitir esclarecer o que se passou e é prematuro anteciparmos a necessidade de intervenções legislativas”, disse a governante.

“Nós não podemos, de cada vez, que ocorre um problema no sistema ir à procura de alterar as leis. De outro modo, nem os próprios agentes do sistema serão capazes de assimilar a quantidade de mudanças que nós teremos de fazer”, sublinha Van Dunem.