​Juíza concluiu que fuga de João Rendeiro “não era previsível"

A justiça considerou que nada fazia prever que João Rendeiro estivesse a preparar uma fuga para não cumprir pena de prisão em Portugal, de acordo com um despacho citado esta quinta-feira pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).

O órgão disciplinar dos juízes pronunciou-se, em comunicado, sobre a fuga do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP). De acordo com o despacho da juíza, citado pelo comunicado do CSM, “no decurso dos autos e até à data em que foi permitida a sua deslocação à Costa Rica não foi trazido ao processo qualquer informação da qual pudesse antever-se nem o perigo concreto de fuga do arguido nem a concretização da sua fuga, agora anunciada”. É ainda lembrado que estava ainda longe o prazo a partir do qual transitaria em julgado a condenação a pena única de 10 anos de cadeia um dos três processos judiciais em que o ex-banqueiro já foi condenado em primeira instância.

De acordo com despacho judicial, “não era previsível que o arguido pretendesse subtrair-se à ação da Justiça”. Numa nota à Imprensa, o órgão disciplinar dos juízes confirma que o ex-presidente do BPP, em julho, antes da deslocação a Londres, comunicou que se deslocaria à Costa Rica, um paraíso fiscal que não fica muito longe do Belize, país onde, segundo alguma Imprensa, se encontrará atualmente e que não tem acordo de extradição com Portugal. O Conselho Superior da Magistratura confirma também que, ontem, através da sua advogada, o arguido comunicou não ser sua intenção regressar a Portugal. Esse anúncio desencadeou a sujeição formal de João Rendeiro a prisão preventiva e a imediata emissão de mandados de detenção europeu e internacional.