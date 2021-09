João Rendeiro diz-se “injustiçado” e confirma: "Não tenciono regressar" a Portugal

João Rendeiro não vai voltar a Portugal para cumprir as penas de prisão a que foi condenado em três processos, relacionados com o caso BPP. A confirmação foi dada pelo próprio, numa publicação no seu blogue pessoal.

“No decurso dos processos em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar”, escreveu o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP).

Redendeirou diz, ainda, sentir-se “injustiçado pela justiça do meu país”. “Tentarei que as instâncias internacionais avaliem o modo como tudo se passou em Portugal”, lê-se no mesmo comunicado.

“Vi-me humilhado por uma campanha populista de intoxicação da opinião pública e de pressão sobre a justiça, como se fosse daqueles que pretendem abusar das instâncias processuais para escaparem à justiça”, acrescentou.

O ex-banqueiro informou a justiça portuguesa de uma deslocação a Londres, mas, ao que tudo indica, terá abandonado solo britânico para um país terceiro, externo à União Europeia, que não terá acordo de extradição com Portugal.



O antigo homem forte do BPP foi condenado, na terça-feira, a três anos e seis meses de prisão efetiva, por burla qualificada.