João Rendeiro com mandado de detenção internacional

A justiça portuguesa emitiu esta quarta-feira um mandado de detenção internacional para João Rendeiro. O antigo banqueiro, que está condenado a 19 anos de prisão em vários casos, fugiu do país.

A notícia do mandado de detenção internacional está a ser avançada pela SIC Notícias.

O antigo homem forte do Banco Privado Português (BPP) foi condenado, na terça-feira, a três anos e seis meses de prisão efetiva, por burla qualificada.

Anteriormente, já tinha sido condenado a 10 anos e a cinco, noutros casos relacionados com a sua atividade do extinto BPP e aguardava que as decisões transitassem em julgado.