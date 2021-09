Fuga de Rendeiro. "Suprema incompetência ou cumplicidade de alguém nos tribunais”

“Neste processo aconteceu algo, além de tudo o resto, perfeitamente inusitado, que é: depois do último recurso decidido pelo Tribunal Constitucional ainda antes das férias judiciais, que permitiram uns juízes – não se percebe como, isso tem de ser muito bem explicado – que o trânsito em julgado decidido antes das férias judiciais passasse para o dia 17 de setembro.”

A resposta surgiu no início de setembro, com o Conselho Superior da Magistratura a dizer que não lhe compete dar ordens aos juízes quanto à marcha e gestão de um processo.

Fizeram duas perguntas essenciais: porque a demorava tanto a prisão de João Rendeiro e que medidas cautelares estavam a ser adotadas para que o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) não fugisse do país.

Paulo Morais, juntamente com João Paulo Batalha, dirigiu a 24 de Agosto um requerimento no Conselho Superior da Magistratura a alertar que essa janela estava a abrir-se.

Para conseguir à justiça João Rendeiro terá aproveitado uma surpreendente e ampla janela temporal, que se abriu entre a decisão em última instância, do Tribunal Constitucional, e o efetivo trânsito em julgado da sentença, diz à Renascença Paulo Morais. O presidente da Frente Cívica considera que a fuga do ex-banqueiro só foi possível "com a suprema incompetência ou com a cumplicidade de alguém por parte dos tribunais”.

“Isto só pode ter acontecido ou com a suprema incompetência ou então com a cumplicidade de alguém por parte dos tribunais”, sublinha.

Desde uma decisão definitiva até à conclusão do processo administrativo que carimba o trânsito em julgado de uma sentença não costuma passar mais de uma semana, mas neste caso Rendeiro passou mais de um mês, estranha Paulo Morais.

O presidente da Frente Cívica estranha que não tenha existido “a precaução de garantir que João Rendeiro não saía do país”.

O antigo homem forte do Banco Privado Português (BPP) foi condenado , na terça-feira, a três anos e seis meses de prisão efetiva, por burla qualificada.

A justiça portuguesa emitiu esta quarta-feira um mandado de captura internacional para João Rendeiro . O antigo banqueiro, que está condenado a 19 anos de prisão em vários casos, fugiu do país.

“João Rendeiro está aqui a brincar e a humilhar o aparelho de Justiça, porque mesmo depois da decisão definitiva conseguiu sair do país, saiu da União Europeia e fugiu para parte incerta, mas de certeza que terá estudado isto em pormenor com os seus advogados e estará num país em que jamais será extraditado ou onde a sua extradição será muito difícil”, afirma Paulo Morais, à Renascença .

Anteriormente, já tinha sido condenado a 10 anos e a cinco, noutros casos relacionados com a sua atividade do extinto BPP e aguardava que as decisões transitassem em julgado.



João Rendeiro não vai voltar a Portugal para cumprir as penas de prisão a que foi condenado em três processos, relacionados com o caso BPP. A confirmação foi dada pelo próprio, numa publicação no seu blogue pessoal.

“No decurso dos processos em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar”, escreveu o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP).