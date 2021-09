Fim da máscara? Comerciantes ainda não sabem como vão fazer

“Ainda não conhecemos as regras. Conhecemos as linhas gerais do que é que vai ser, mas ainda não conhecemos o detalhe. Normalmente, estas resoluções sem tardiamente e isso, de facto, é incompreensível, porque deveria ser gerido de outra forma”, defende o diretor executivo da associação.

O pequeno comércio, como os cabeleireiros, tem as mesmas dúvidas. Miguel Garcia, presidente da associação que representa este setor, está preocupado e aguarda com expectativa a publicação das novas regras.

“Nós estamos um bocadinho preocupados, à espera do diploma legal que ainda não saiu, não foi publicado com todas as normas. Sabemos o que disse o primeiro-ministro e estamos expectantes para ver o que vai sair”, começa por dizer.

“Nós temos uma proximidade grande com o cliente, seja na altura de lavar a cabeça, seja na altura do corte, da estética ou na manicure. Numa fase inicial, independentemente de estarmos à espera da saída do diploma legal, nós associações iremos depois tomar uma posição pública mas, para já, parece-nos de bom tom mantermos, pelo menos até ao final do ano, o uso da máscara”, diz o presidente da Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza.

“Por questões de prevenção, e até para dar um sinal de credibilidade do nosso espaço de que é seguro, é de bom tom mantermos as máscaras até ao final do ano”, reforça Miguel Garcia.