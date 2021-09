Portugal recebeu 40 afegãos e um iraniano vindos da Grécia

Quarenta afegãos e um iraniano chegaram esta terça-feira a Portugal vindos da Grécia, acolhidos como beneficiários de proteção internacional, informou o Governo.

“Portugal recebeu hoje, dia 28 de setembro, um grupo de 41 beneficiários de proteção internacional, oriundos da Grécia, ao abrigo do Acordo Administrativo assinado entre Portugal e a Grécia para a recolocação de beneficiários e requerentes de proteção internacional”, diz um comunicado conjunto dos gabinetes do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, da ministra de Estado e da Presidência, e do ministro da Administração Interna.

No comunicado o Governo explica que o acordo bilateral entre Portugal e Grécia prevê a transferência, numa fase piloto, de 100 beneficiários/requerentes de proteção internacional, e que por esse acordo já chegaram a Portugal um total de 57 pessoas.

A chegada do novo grupo, diz ainda, resulta do trabalho entre o Governo e o Imamat Ismaili, através da Rede Agá Khan para o Desenvolvimento.