Número de sem-abrigo aumenta para 8.200 em Portugal

Portugal tinha 8.209 sem-abrigo identificados em 2020, indica um levantamento divulgado esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Contas feitas, são mais 1.100 pessoas em relação a 2019.



O problema é mais visível na Área Metropolitana de Lisboa, com particular incidência na capital. O concelho de Lisboa identificou no ano passado um total de 3.780 pessoas sem-abrigo.

Segue-se a região Norte, com especial destaque na cidade do Porto, com 590 pessoas nessa situação de carência.

A informação está disponível no portal da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (consulte aqui o documento, em versão PDF).