Mais sete mortos e 600 novos casos de Covid-19 em dia com menos de 400 internados

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais sete mortos 600 novos casos de Covid-19. Segundo os dados do boletim diário da Direção-Geral da Saúde o número de casos ativos também recuou, aproximando-se agora dos 30 mil (30.547, menos 738 do que ontem).

O número de internados também mantém trajetória descendente. Há agora 399 pessoas internadas com Covid nos hospitais, menos 21 do que ontem, das quais 74 em cuidados intensivos (menos cinco).

Cinco das sete vítímas mortais tinham mais de 80 anos e duas tinham entre os 60 e os 69 anos. Quanto à distribuição por faixa etária dos novos casos, tal como tem vindo a acontecer nos últimos dias, os números são muito semelhantes em todas as faixas etárias ( entre os zero e os nove ano há 99 novos casos, entre os 30 e os 39 anos há 94 novos casos e entre os 40 e os 49 anos 85).

Por região, Lisboa e Vale do Tejo regista 189 novos casos, apenas mais três do que no Norte. A região Centro regista 69 novos casos, enquanto o Alentejo e o Algarve têm 59 novos casos, em cada região. Nas regiões autónomas, os Açores têm 21 novos casos e a Madeira 20.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.067.775 casos da doença, dos quais 17.962 pessoas acabaram por falecer e 1.019.266 recuperaram,.