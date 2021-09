Lisboa fecha cinco centros de vacinação para a Covid-19

Lisboa vai ficar com três centros de vacinação para a Covid-19. Na capital, o processo prosseguirá no centro da Ajuda, no Pavilhão 3 do Estádio Universitário e nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, que continuam a funcionar de 2ª a 6ª feira.

Segundo o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, cinco dos seus oito centros de vacinação em funcionamento vão ser encerrados até ao dia 4 de outubro. Neste momento, já foram desativados os Centros do Pavilhão 1 do Estádio Universitário, o Pavilhão Manuel CastelBranco e oCentro Hindu de Portugal. O Centro de Vacinação do Altice Arena encerra a partir de 1 de outubro. O último centro a fechar portas será o do Picadeiro do Real Colégio que suspende a sua atividade até dia 4 de outubro.

Portugal está muito perto de alcançar a meta dos 85% de população vacinada contra a Covid-19, e a maioria dos centros de vacinação vão ser encerrados.

A partir de agora, e para os que ainda não foram vacinados, o proceso passará maioritariamente pelos centros de saúde.