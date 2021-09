Hells Angels. Defesa quer saber motivos de recusa de juíza em integrar coletivo

Advogados de arguidos do processo Hell´s Angels apontaram esta terça-feira, no início do julgamento, a eventual violação do "princípio do juiz natural" com a recusa de uma juíza auxiliar em integrar o coletivo e sua substituição por uma outra magistrada.

Os advogados de defesa chegaram a propor à juíza presidente do coletivo, Sara Pina Cabral, o adiamento do início da audiência de julgamento por forma a permitir apurar as razões concretas da recusa daquela juíza auxiliar em fazer parte do coletivo, bem como da legalidade da sua substituição pela juíza Anabela Morais.

Alguns dos advogados alegaram ainda que a substituição da juíza auxiliar Silvia Costa pela magistrada Anabela Morais só podia ter sido tomada em deliberação do Conselho Superior da Magistratura (CSM) - órgão de gestão e disciplina dos juízes - e não através de um regulamento de 2020 elaborado pela juíza presidente do Tribunal de Loures, embora com autorização expressa do vice-presidente do CSM.

"Não vamos abdicar do princípio do juiz natural", disse em audiência o advogado Miguel Fonseca, adotando uma posição também expressa por Melo Alves, advogado de defesa de seis dos 88 arguidos acusados no processo Hell´s Angels.

A juíza presidente do coletivo de julgamento indeferiu o pedido de adiamento, mas, de imediato, outros advogados de defesa tentaram ainda adiar o início dos trabalhos, desta vez sob a alegação de que a última juíza auxiliar nomeada para o coletivo (Anabela Morais) não tinha tido tempo para ler a acusação (de 500 páginas), facto que, em sua opinião, viola normas do Código de Processo Penal (CPP) e da Constituição.