Aviação em Portugal emitiu 7,1% dos gases com efeito de estufa

A aviação em Portugal representou 7,1% do total das emissões de gases com efeitos de estufa do país, em 2018, revelou esta terça-feira a associação Zero, com base numa ferramenta que mapeia o impacto climático de 1.300 aeroportos.

"Os voos associados aos principais aeroportos portugueses, considerados apenas num sentido (e não ida e volta), resultaram em 4,75 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa em 2018,", indicou a Zero, com base em dados do Airport Tracker, uma ferramenta lançada pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente, da qual a associação ambientalista Zero faz parte.

O aeroporto de Lisboa é, de acordo com a mesma fonte, o principal responsável por emissões associadas aos voos de partida, com 3,03 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa (64% do total de emissões), seguindo-se o do Porto, com 9,77 milhões, e o de Faro (0,57).

A informação disponibilizada por esta ferramenta "online" que cobre 99% dos voos de passageiros revela que apenas 20 aeroportos foram responsáveis por 27% das emissões de CO2 do transporte aéreo de passageiros.