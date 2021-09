Vários deslizamentos de terra em Ponta Delgada e nordeste nos Açores

O mau tempo na ilha de São Miguel, nos Açores, provocou nas últimas horas “vários deslizamentos de terras”, ao longo das estradas regionais, em particular nos concelhos de nordeste e Ponta Delgada.

De acordo com informação divulgada pela Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, as “condições atmosféricas muito adversas ocorridas na ilha de São Miguel, nas últimas horas, provocaram vários deslizamentos de terras, ao longo das estradas regionais, em particular nos concelhos de nordeste e Ponta Delgada”.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, a estrada E.R. N.º1-1ª, entre Nordeste e Água Retorta, está “encerrada por tempo indeterminado, pelo que o acesso à freguesia deverá ser feito pela costa Sul, via Furnas/Povoação”.

O executivo açoriano acrescenta que, “no local, já estão a trabalhar nas derrocadas, desobstrução e limpeza de vias, 20 homens, um conjunto industrial, uma giratória e dois camiões”, sendo que a estrada “será reaberta logo que estiverem reunidas as devidas condições de segurança”.

No concelho de Ponta Delgada, na zona entre Várzea e João Bom, a Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres está a proceder a trabalhos de desobstrução de estrada e de quatro linhas de água, “numa operação envolvendo 25 homens, dois conjuntos industriais, uma giratória e três camiões”.

A Proteção Civil dos Açores registou 24 ocorrências devido à chuva forte na ilha de São Miguel, nomeadamente "inundações de habitações, vias obstruídas e arrastamentos de viaturas", sem registo de danos pessoais.

A informação foi avançada em comunicado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), indicando que das 24 ocorrências na sequência das chuvas intensas que se têm feito sentir desde a madrugada de hoje na ilha de São Miguel, 13 foram registadas na freguesia dos Mosteiros, concelho Ponta Delgada.

Foram ainda registadas 10 ocorrências na freguesia das Sete Cidades, também no concelho de Ponta Delgada, e uma nas Furnas, concelho da Povoação, informou a Proteção Civil açoriana.