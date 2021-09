Portugal no "verde". Desde maio que não havia tão poucos casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta segunda-feira mais uma morte e 230 novos casos de Covid-19, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde 1 de julho que não um número tão baixo de óbitos. O país está agora na zona verde da matriz de risco.

O número de casos já não era tão reduzido desde 17 de maio, dia em que se registaram 199 infeções.

Portugal deixa o laranja e passa para a zona verde da matriz risco.

A incidência do vírus está a baixar com 111,6 casos por 100 mil habitantes, e o R subiu para 0,85.

O número de internados nos hospitais subiu para 420, mais cinco do que no dia anterior. Nas unidades de cuidados intensivos o número baixou para 79, menos quatro do que no domingo.

Portugal tem agora menos 250 casos ativos de Covid-19, num total de 31.285.