Lisboa. Trânsito condicionado na Avenida de Ceuta durante sete meses

A circulação rodoviária na Avenida de Ceuta, junto à ETAR de Alcântara, em Lisboa, vai estar condicionada durante sete meses devido a trabalhos de conservação do coletor de saneamento, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa refere que, a partir das 20h30 de hoje, o trânsito que circula no sentido Alcântara-Praça de Espanha passará a "realizar-se numa única via do sentido oposto, no troço compreendido entre o entroncamento com a Rua Arco do Carvalhão e a ETAR" (Estação de Tratamento de Águas Residuais).

Também no sentido contrário (Praça de Espanha-Alcântara) o trânsito passará a circular numa única via, mantendo-se a faixa BUS dedicada ao transporte público.

A autarquia estima que os condicionamentos de trânsito na Avenida de Ceuta, uma das mais movimentadas da cidade de Lisboa, durem cerca de sete meses.

"Os desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pela Polícia Municipal", indica ainda a nota da Câmara de Lisboa.