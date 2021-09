Incêndio de Pedrógão. Perito diz que limpeza das faixas faria pouca diferença

Um dos peritos da Comissão Técnica Independente admitiu esta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, que o cumprimento da limpeza das faixas de combustíveis faria pouca diferença no controlo do fogo de Pedrógão Grande, em 17 de junho de 2017.

Joaquim Sande Silva afirmou que a limpeza de dez metros nas faixas de gestão de combustível, "em condições normais, e este fogo não foi normal, foi um fogo de superfície, pode ter algum efeito para travar um eventual incêndio".

"Neste fogo, provavelmente, não teria feito diferença. O fenómeno extraordinário que ocorreu foi de grande amplitude, não teve a ver com o gerir aqui ou a acolá", afirmou, ao referir que pela análise realizada pelo grupo da comissão técnica na estrada nacional 236-1 terá havido "limpeza parcial".

Confrontado com a pergunta se haveria influência para evitar as mortes, Joaquim Sande Silva, docente e doutorado em Engenharia Florestal, sublinhou que "não há forma nenhuma, mesmo com o avanço das ciências, de tentar simular um cenário destes".

O professor do ensino superior apontou ainda que a diferença entre o incêndio de Pedrógão Grande e o de Góis, que se desenrolaram quase ao mesmo tempo, foram "os fenómenos locais associados a mecanismos de convenções" e a uma "grande velocidade do vento", sobretudo a partir das 20h00.