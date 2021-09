"É preciso criar condições para que os alunos permaneçam no ensino superior"

Veja também:

O reitor da Universidade do Porto (UP) diz-se satisfeito com os resultados das colocações da primeira fase de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados divulgados, este domingo, pela Direção-Geral do Ensino Superior, mais de 49 mil candidatos garantiram lugar nas universidades e politécnicos portugueses, do sistema público de ensino.

"São resultados bons, porque a par da média de entrada mais elevada é também a universidade mais procurada, aquela que tem mais candidaturas em primeira opção. De alguma maneira é o reconhecimento do trabalho que temos feito", afirmou António de Sousa Pereira, em entrevista à Renascença.

Num ano em que o número de estudantes a concurso atingiu o valor mais alto, desde 1996, o presidente do conselho de reitores das universidades portuguesas (CRUP) destaca a maior procura do ensino superior em Portugal, comparativamento com os valores registados noutros países europeus e admite que o desafio é agora evitar o abandono escolar destes alunos.

"Vencemos a primeira batalha, que foi conseguir que acedessem ao ensino superior. A batalha que se segue é evitar que abandonem o ensino superior, criando condições para que eles permaneçam, sobretudo do ponto de vista financeiro, criando alojamento acessíveis e bolsas para que não tenham dificuldades económicas", defendeu.