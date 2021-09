Derrocada de grandes dimensões no Funchal. "Tudo indica que não há vítimas"

Uma derrocada na Praia Formosa, na zona oeste do Funchal, atingiu o passeio marítimo. A informação está a ser avançada pelo Diário de Notícias da Madeira.

No local já estão os bombeiros sapadores do Funchal, com um veículo desencarcerador pesado, ambulâncias e equipas de busca e salvamento. Elementos da Cruz Vermelha, PSP e Polícia Marítima estão também já na zona.

Veja o vídeo do Diário de Notícias da Madeira