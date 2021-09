Mais 5 mortos e 713 casos de Covid-19 em dia com mais internados em UCI

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais sete pessoas com Covid-19 internadas nos cuidados intensivos (UCI), mais 713 casos e cinco mortes associadas à doença.

As regiões Centro e Norte foram as que registaram mais óbitos (dois cada uma), seguidas de Lisboa e Vale do Tejo (um). Todas as mortes ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos.

Foi, contudo, em LVT que foram registadas mais infeções com o novo coronavírus: mais 266.

A região Norte contabiliza mais 204, o Centro mais 85, o Algarve mais 70, o Alentejo mais 63, a Madeira mais 14 e os Açores mais 11.

O maior aumento de casos ocorreu na faixa etária 0-9: mais 108 infeções com SARS-CoV-2.



Nos hospitais, o número de internados nos cuidados intensivos aumentou (são agora 83), mas em enfermaria estão menos duas pessoas, num total de 408.

Desde sexta-feira, e segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), há mais 986 pessoas dadas como recuperadas da doença. O número de casos ativos diminuiu em 278, para um total de 31.481.

Em termos de matriz de risco, Portugal mantém-se junto ao verde. A taxa de incidência Nacional está nos 127,3 casos de infeção por 100 000 habitantes e nos 129,7 casos/100.000 habitantes só no continente.

O R(t) nacional está nos 0,83 e, sem contar com as ilhas, nos 0,82.